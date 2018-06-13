Вице-президент Испанской федерации футбола раскритиковал "Реал"

Вице-президент Испанской федерации футбола Рафаэль Дель Амо высказался о назначении Хулена Лопетеги тренером "Реала".

"Не думаю, что сейчас правильное время. Лопетеги знает, что многое поставлено на карту. Мне это не понравилось. Я хотел услышать совсем не это. "Реал" должен был понять ситуацию, но Перес оказал давление на Лопетеги" - приводит слова Дель Амо Marca.

Ранее стало известно, что Лопетеги подписал с "Реалом" соглашение до 2021 года.

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