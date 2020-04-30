Вице-президент "Локомотива" Белоус прокомментировал интерес "Лацио" к Дзюбе

Бывший вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус высказался по поводу информации о том, что форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой интересуется итальянский топ-клуб.

"Думаю, он останется в "Зените". Дзюба разочаровал меня в матче с "Лейпцигом", когда темнокожий парень, 5-й номер не просто закрыл Артема - съел с потрохами! За счет роста Дзюба прекрасно играет головой, хорош в подыгрыше, обладает голевым чутьем. Но у него нет главного качества для форварда - скорости. В топ-лигах без этого никуда. Разве что в Испании мог бы заиграть. Но не в "Реале" или "Барселоне". Ехать же в клуб уровня "Сельты"... Это достойный вариант для Смолова, которому нужно срочно реанимировать карьеру. А у Дзюбы и в "Зените" все замечательно", - цитирует Белоуса "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в "Лацио".

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