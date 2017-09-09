Вице-президент "Монако": "Для нас было бы предпочтительно, чтобы Мбаппе ушел в другой чемпионат"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал о переходе нападающего Килиана Мбаппе в ПСЖ.

"Понятно, что для нас было бы предпочтительно, чтобы он ушел в другой чемпионат. Но мы должны были уважать решение игрока. Это его жизнь, его карьера, его выбор. Верно ли, что такие же деньги за него готовы были платить "Реал" и "Барселона"? Никогда не комментирую подобные вещи. Но то, что "Реал" делал по Мбаппе очень серьезное предложение, – это общеизвестный факт. В случае с другими клубами это не стало достоянием гласности, поэтому воздержусь от комментариев.

Каков был главный мотив перехода Мбаппе именно в ПСЖ? Если игрок захочет, он сам расскажет. Есть открытая информация, которой Килиан уже делился. В частности, о том, что, прежде чем покинуть страну, он хотел остаться во Франции, причем в Париже, где он родился и вырос. Безусловно, я знаю больше, но говорить не могу", - приводят слова Васильева российские СМИ.

Напомним, что ПСЖ арендовал 18-летнего Мбаппе до лета 2018 года с обязательством выкупа в 135 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 45 миллионов за счет бонусов.

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