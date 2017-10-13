Вице-президент "Монако": "Думаю, что следующим летом Лемар покинет клуб"

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Вице-президент "Монако": "Думаю, что следующим летом Лемар покинет клуб"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев заявил, что следующим летом клуб будет готов продать полузащитника Тома Лемара.

"Лемар мог перейти в "Арсенал" минувшим летом, но сделка не состоялась, так как "канониры" слишком поздно начали переговоры. В футболе может случиться всякое, но я думаю, что следующим летом Тома покинет клуб", - приводит слова Васильева The Telegraph.

Напомним, что "Арсенал" пытался приобрести 21-летнего Лемара в последний день летнего трансферного окна за 100 миллионов евро. Также хавбеком интересуется "Ливерпуль".

Не пропустите: "Арсенал" и "Ливерпуль" поборются за Лемара. | http://soccernews.ru

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