Вице-президент "Монако": "Головин нам интересен"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев прокомментировал слухи об интересе своего клуба к полузащитнику московского ЦСКА Александру Головину.

"Головин нам интересен. Как, впрочем, и другие игроки. Пока предложения ЦСКА мы не делали. Мы следим за многими интересными футболистами. Головин - это как один из вариантов. До сделки по нему еще очень далеко. Пока эта информация совершенно преждевременная. Головин - талантливый игрок. Интерес, как я уже сказал, "Монако" проявляет ко многим, в том числе и к нему. Переговоров с ЦСКА мы сейчас не ведем.

Что касается суммы трансфера, я не в курсе. Не готов прокомментировать эту информацию. Мы будем наблюдать за Александром на Чемпионате Мира. Будем следить и за другими игроками.

Интерес к другим российским игрокам? Все возможно. Но нужно посмотреть, как россияне сыграют на Чемпионате Мира. Пока рано предвосхищать события", - цитирует Васильева СЭ.

Напомним, в гонке за Головиным определился фаворит. | soccernews.ru