Вице-президент "Монако": "Мы ни с кем не договаривались по Мбаппе"
Вице-президент "Монако" Вадим Васильев заявил, что клуб не договаривался с "Реалом" о продаже нападающего Килиана Мбаппе.
"Я могу сказать точно: мы ни с кем не договаривались о продаже Мбаппе. Единственное, что правда, у нас высокие требования по Мбаппе. Килиан является главной надеждой европейского футбола и его хотят приобрести все топ-клубы.
Такое внимание к нему совершенно нормально, но мы хотим продлить контракт с Мбаппе. Это наша цель и надеюсь, что мы ее достигнем. Он испытывает большое давление со стороны СМИ, но он справляется с этим", - приводит слова Васильева France Football.
Ранее сообщалось, что "Реал" предложил за 18-летнего Мбаппе 160 миллионов евро и еще 20 миллионов в качестве бонусов. Также игрока хочет купить "Манчестер Сити", который готов заплатить за него 180 миллионов.
Не пропустите: После трансфера Мбаппе "Реал" планирует совершить еще одно мегаприобретение. | http://soccernews.ru
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|2
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|38
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|Атлетико Мадрид
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|78
|4
|Севилья
|38
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|38
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|Атлетик Бильбао
|38
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|8
|Эспаньол
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|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
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