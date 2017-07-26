Вице-президент "Монако": "Мы ни с кем не договаривались по Мбаппе"

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Вице-президент "Монако": "Мы ни с кем не договаривались по Мбаппе"
Вице-президент "Монако" Вадим Васильев заявил, что клуб не договаривался с "Реалом" о продаже нападающего Килиана Мбаппе.

"Я могу сказать точно: мы ни с кем не договаривались о продаже Мбаппе. Единственное, что правда, у нас высокие требования по Мбаппе. Килиан является главной надеждой европейского футбола и его хотят приобрести все топ-клубы.

Такое внимание к нему совершенно нормально, но мы хотим продлить контракт с Мбаппе. Это наша цель и надеюсь, что мы ее достигнем. Он испытывает большое давление со стороны СМИ, но он справляется с этим", - приводит слова Васильева France Football.

Ранее сообщалось, что "Реал" предложил за 18-летнего Мбаппе 160 миллионов евро и еще 20 миллионов в качестве бонусов. Также игрока хочет купить "Манчестер Сити", который готов заплатить за него 180 миллионов.

Не пропустите: После трансфера Мбаппе "Реал" планирует совершить еще одно мегаприобретение. | http://soccernews.ru

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