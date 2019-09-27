Вице-президент "Монако" назвал причину ухода Фалькао в "Галатасарай"

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Вице-президент "Монако" назвал причину ухода Фалькао в "Галатасарай"

Вице-президент "Монако" Олег Петров рассказал об обстоятельствах ухода из клуба нападающего Радамеля Фалькао.

Напомним, что звёздный колумбиец на правах свободного агента перешёл в "Галатасарай", заключив трёхлетний контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год.

"Не было смысла удерживать Фалькао. Он очень хотел уйти в "Галатасарай" и играть в Лиге Чемпионов", - сказал Петров.

Стоит отметить, что 33-летний форвард выступал за "Монако" с 2013 по 2019 год. Сдавался в аренду "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

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