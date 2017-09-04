Вице-президент "Монако": "Не понимаю, как ПСЖ подписал Мбаппе, не нарушив правила финансового Fair Play"

Теги килиан мбаппепсжмонако

Вице-президент "Монако": "Не понимаю, как ПСЖ подписал Мбаппе, не нарушив правила финансового Fair Play"Вице-президент "МонакоВадим Васильев высказался о переходе форварда своей команды Килиана Мбаппе в ПСЖ.

"Переговоры с Парижем были очень сложными. Мы не могли понять, как они могут подписывать игрока, не нарушая правил финансового Fair Play. Это была сделка между тремя сторонами. Мбаппе всегда говорил, что он уйдет только при условиях, которые будут оптимальными для нас. Париж заплатил цену, которую мы задали, она была такой же, как и для других европейских клубов", - цитирует Васильева ТАСС.

Напомним, Мбаппе назвал Неймара дополнительной причиной своего перехода в ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Борьба за первое место: Ирландия принимает Сербию

Борьба за первое место: Ирландия принимает Сербию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 4 12
2 Монако 4 12
3 Сент-Этьен 4 9
4 Лион 4 8
5 Бордо 4 8
6 Марсель 4 7
7 Анжер 4 6
8 ФК Кан 4 6
9 Генгам 4 6
10 Тулуза 4 6
11 Труа 4 4
12 Монпелье 4 4
13 Лилль 4 4
14 Страсбур 4 4
15 Нант 4 4
16 Дижон 4 4
17 Ницца 4 3
18 Амьен 4 3
19 Ренн 4 2
20 Метц 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов