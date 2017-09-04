Вице-президент "Монако": "Не понимаю, как ПСЖ подписал Мбаппе, не нарушив правила финансового Fair Play"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев высказался о переходе форварда своей команды Килиана Мбаппе в ПСЖ.

"Переговоры с Парижем были очень сложными. Мы не могли понять, как они могут подписывать игрока, не нарушая правил финансового Fair Play. Это была сделка между тремя сторонами. Мбаппе всегда говорил, что он уйдет только при условиях, которые будут оптимальными для нас. Париж заплатил цену, которую мы задали, она была такой же, как и для других европейских клубов", - цитирует Васильева ТАСС.

Напомним, Мбаппе назвал Неймара дополнительной причиной своего перехода в ПСЖ. | soccernews.ru