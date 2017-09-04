Вице-президент "Монако": "Не понимаю, как ПСЖ подписал Мбаппе, не нарушив правила финансового Fair Play"
Вице-президент "Монако" Вадим Васильев высказался о переходе форварда своей команды Килиана Мбаппе в ПСЖ.
"Переговоры с Парижем были очень сложными. Мы не могли понять, как они могут подписывать игрока, не нарушая правил финансового Fair Play. Это была сделка между тремя сторонами. Мбаппе всегда говорил, что он уйдет только при условиях, которые будут оптимальными для нас. Париж заплатил цену, которую мы задали, она была такой же, как и для других европейских клубов", - цитирует Васильева ТАСС.
Напомним, Мбаппе назвал Неймара дополнительной причиной своего перехода в ПСЖ. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Вернуться на победный путь: Аргентина встретится с Венесуэлой
-
Запрыгнуть на подножку уходящего поезда: Турция принимает Хорватию
-
Большой футбол на острове вулканов: Украина едет в гости к Исландии
-
Действующий чемпион мира сборная Германии поиздевалась над командой Норвегии
-
Англия обыгрывает Словакию и закрепляется на первом месте в группе "F"
Лента новостей
-
Витиньо хочет играть в топ-клубе
-
Борьба за первое место: Ирландия принимает Сербию
-
Вернуться на победный путь: Аргентина встретится с Венесуэлой
-
Де Хеа: "Играть за "Манчестер Юнайтед" - это моя мечта"
-
Шевченко поделился ожиданиями от матча со сборной Исландии
-
Воронин считает, что у "Спартака" нет шансов в матчах с "Ливерпулем"
-
Фернандеш признан лучшим игроком "Локомотива" в августе
-
Саутгейт прокомментировал победу над сборной Словакии
-
"Реал" признан лучшим клубом 2017 года по версии Ассоциации европейских клубов
-
"Краснодар" летом пытался подписать Жулиано
-
Алан Патрик восстановился от травмы
-
Колодзейчак переходит из "Боруссии" в "Тигрес"
-
Азар хочет возвращения Диего Косты в основной состав "Челси"
-
Запрыгнуть на подножку уходящего поезда: Турция принимает Хорватию
-
Агент Алдервейрелда выбивает для своего клиента улучшенные условия контракта
-
Деле Алли показал неспортивный жест во время матча против Словакии
-
Матиас Фернандес покинул "Фиорентину"
-
Большой футбол на острове вулканов: Украина едет в гости к Исландии
-
Жуков: "Из такой группы в Лиге Чемпионов "Спартак" должен выходить"
-
"Антальяспор" купил экс-хавбека московского "Динамо"