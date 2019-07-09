Вице-президент "Монако" похвалил Головина

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Вице-президент "Монако" похвалил Головина

Вице-президент и генеральный директор "Монако" Олег Петров рассказал о своём отношении к полузащитнику команды Александру Головину.

"Общаюсь с Головиным всегда, как только появляется возможность: когда бываю на тренировках, когда отправляемся вместе на игры. А я езжу на каждый матч. Говорим о том, как ему здесь живётся. Обсуждали, как Александру, условно говоря, сделать рывок в конце сезона, который получился наисложнейшим, как добиться результата. Впечатления самые положительные.

Его эмоции? Думаю, это возраст. Потому что сам по себе Головин очень сконцентрирован. Саша - серьёзный игрок, сильно переживает, много работает, выкладывается, старается. И, насколько знаю, здесь в Монако ведёт безупречный образ жизни. Что тоже немаловажно", - сказал Петров.

"Монако" прошлым летом купил Головина у ЦСКА за 30 миллионов евро. В дебютном сезоне 23-летний россиянин забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 35 матчах.

Не пропустите: Головин не сыграет за "Монако" в товарищеских матчах в Бельгии. | http://soccernews.ru
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