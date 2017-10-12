Вице-президент "Монако": "Предложения по Лемару оказались существенно выше, нежели мы ожидали"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев объяснил, почему вингер его команды Тома Лемар остался в клубе.

" 100 миллионов евро, предложенные "Арсеналом"? Я не могу это подтвердить, но предложение было в этих пределах. У нас было очень мало времени для того, чтобы найти ему замену и именно поэтому достичь соглашения не удалось. Но в конечном счете, я очень счастлив, потому что мы всегда хотели сохранить Тома. Он хотел уйти в Премьер-Лигу, и я разговаривал с ним и просил его остаться. Но предложения по нему были очень большими - больше, чем мы ожидали, поэтому нам пришлось обсуждать их ", - цитирует Васильева le10sport.

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