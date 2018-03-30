Вице-президент "Монако" прокомментировал трансферные слухи вокруг своего клуба

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев прокомментировал трансферные слухи вокруг своего клуба.

Напомним, что в последнее время в СМИ часто появлялась информация о скором уходе главного тренера монегасков Леонарду Жардима, а также защитника Камиля Глика и хавбека Фабиньо.

"Я слышал об этом. Странно, что такие слухи появляются за несколько дней до финала Кубка лиги. Что ж, каждый работает по-своему. Могу заверить, что мы так не работаем. Мы все, включая игроков, сосредоточены на финальном матче" - цитирует Васильева Goal.com.

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