Вице-президент "Монако" раскритиковал систему видеопомощи арбитрам

Вице-президент "Монако" Олег Петров прокомментировал поражение команды в матче 22-го тура Лиги 1 с "Нимом" (1:3). Функционер остался недоволен работой системой видеопомощи арбитрам (VAR).

Напомним, что судья удалил сразу двух игроков монрегасков на 32-й минуте.

"Матч был очень сложный и трудный, но я расстроен использованием видео. Я заметил, что решения VAR всегда против "Монако". С самого начала сезона так происходит. Я не понимаю, почему команду всегда наказывают. Хочу справедливости по отношению к команде.

Я не спорю с VAR, он часть игры, я уважаю правила, но должна быть справедливость", - приводит слова L’Equipe.

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