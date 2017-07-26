Вице-президент "Монако": "Сохранили всех ключевых игроков, которых мы хотели сохранить"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев высказался об исходящих трансферах своего клуба, совершенных текущим летом.

"Мы сохранили всех ключевых игроков, которых мы намеревались сохранить... Я рассмотрю спекуляции, касающиеся дела Тома Лемара. Он остается с нами. Он - огромный талант и необходим для команды", - цитирует Васильева Get Football News France.

Напомним, Васильев опроверг скорый уход Мбаппе. | soccernews.ru