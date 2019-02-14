Вице-президент "Монако" Васильев покидает клуб

"Монако" уволил вице-президента клуба Вадима Васильева. Об этом информирует L’Equipe.

По данным издания, уволить Васильева решил владелец клуба Дмитрий Рыболевлев из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Монако" располагается на 18 месте турнирной таблицы Лиги 1. Также команда не попала в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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