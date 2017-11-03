Вице-президент "Монако" Васильев признан лучшим клубным руководителем 2017 года

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев признан лучшим клубным руководителем 2017 года в европейском футболе по версии Football Business Awards.

В борьбе за награду российский функционер опередил Эдвина ван дер Сара ("Аякс"), Умберто Гандини ("Рома"), Карла-Хайнца Румменигге ("Бавария") и Флорентино Переса ("Реал").

Напомним, что "Монако" в этом году выиграл чемпионат Франции, а также дошёл до полуфинала Лиги Чемпионов.

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