Вице-президент "Монако" высказался о будущем Головина

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Вице-президент "Монако" высказался о будущем Головина

Вице-президент "Монако" Олег Петров заверил, что клуб не рассматривает вариант с продажей полузащитника Александра Головина.

"Мы не планируем продавать Головина. Он большой молодец. Выкладывается по полной, играет отлично", - сказал функционер.

23-летний россиянин перешёл в "Монако" год назад из ЦСКА за 30 миллионов евро.

В дебютном сезоне Головин сыграл за монегасков 35 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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