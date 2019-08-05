Вице-президент "Монако" высказался о будущем Головина
Вице-президент "Монако" Олег Петров заверил, что клуб не рассматривает вариант с продажей полузащитника Александра Головина.
"Мы не планируем продавать Головина. Он большой молодец. Выкладывается по полной, играет отлично", - сказал функционер.
23-летний россиянин перешёл в "Монако" год назад из ЦСКА за 30 миллионов евро.
В дебютном сезоне Головин сыграл за монегасков 35 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
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