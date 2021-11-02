Вице-президент "Монако" высказался об интересе "Эвертона" к Головину

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Вице-президент "Монако" высказался об интересе "Эвертона" к ГоловинуФото: инстаграм Головина/Автор неизвестен

Вице-президент "Монако" Олег Петров прокомментировал информацию о возможном трансфере российского хавбека Александра Головина в "Эвертон".

"Слышал какие-то слухи. Не думаю, что у "Эвертона" есть шанс", – сказал Петров.

В нынешнем сезоне Головин сыграл 8 матчей за "Монако" в Лиге 1, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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