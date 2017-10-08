Вице-президент РФС: "Основа сборной уже видна"

Вице-президент РФС Сергей Анохин высказался о вчерашнем товарищеском матче сборной России против Южной Кореи.

"Мы удовлетворены результатом, игра нам понравилась, больше - второй тайм, он - более зрелищный, хотя пропустили два гола, и это расстраивает. Но это контрольные матчи, основа сборной уже видна. Команды Кореи и Ирана - это хорошие сборные, поэтому не надо никого сбрасывать со счетов. Впереди у нас хорошие игры, мы будем во всех матчах играть на победу, потому что сейчас уже нет времени откладывать результат", - цитирует Анохина ТАСС.

Напомним, Россия обыграла корейцев со счетом 4:2. | soccernews.ru