Вице-президент "Спартака": "Год выдался чрезвычайно удачным для клуба"

Теги спартак москва

Вице-президент "Спартака": "Год выдался чрезвычайно удачным для клуба"Вице-президент московского "Спартака" Наиль Измайлов подвел итоги 2017-му году для своего клуба.

"Год у нас выдался, на мой взгляд, чрезвычайно удачным. Мы выиграли чемпионат России. Это большое, серьезное, важное достижение, необходимое для клуба и болельщиков. Нужное и важное для истории "Спартака". Считаю, что год был очень хорошим. Год был тяжелым, неоднозначным, но чемпионство - это очень большая заслуга", - цитирует Измайлова Чемпионат.

Напомним, "Спартак" объявил о продлении контракта с Ещенко. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 27 тура

Турнир прогнозов: анонс 27 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов