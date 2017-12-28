Вице-президент "Спартака": "Год выдался чрезвычайно удачным для клуба"

Вице-президент московского "Спартака" Наиль Измайлов подвел итоги 2017-му году для своего клуба.

"Год у нас выдался, на мой взгляд, чрезвычайно удачным. Мы выиграли чемпионат России. Это большое, серьезное, важное достижение, необходимое для клуба и болельщиков. Нужное и важное для истории "Спартака". Считаю, что год был очень хорошим. Год был тяжелым, неоднозначным, но чемпионство - это очень большая заслуга", - цитирует Измайлова Чемпионат.

Напомним, "Спартак" объявил о продлении контракта с Ещенко. | soccernews.ru