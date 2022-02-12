Вице-президент "Вест Хэма": "Я шокирована поведением Зума. Оштрафовали его на максимально возможную сумму"

Фото инстаграм Курта Зума

Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди рассказала о наказании для центрального защитника Курта Зума.

Напомним, что футболист избил свою кошку. Ему грозит тюремное заключение за жестокое обращение с животными.

"Его действиям нет никаких оправданий. Увидев это видео, я была шокирована поведением Зума. Оно не соответствовало стандартам и ценностям, которых мы в "Вест Хэме" придерживаемся.

Позиция клуба по этому вопросу была ясна с самого начала. Мы безоговорочно осуждаем его действия и никогда не будем оправдывать любую форму жестокости по отношению к животным. Мы действовали очень быстро и оштрафовали его на максимально возможную сумму", - цитирует Брэйди Daily Mail.

"Вест Хэм" оштрафовал Зума на двухнедельную зарплату - 250 тысяч фунтов.

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