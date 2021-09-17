Вице-президент "Барселоны" восхитился работой Флорентино Переса

Фото: сайт "Реала"/Автор неизвестен

Вице-президент "Барселоны" по экономическим вопросам Эдуард Ромеу восхитился работой президента мадридского "Реала" Флорентино Переса на своем посту.

"Они действительно могут подписать Мбаппе и Холанда. "Реал" – большой и очень сильный клуб. Если бы мы проявили должную осмотрительность в предыдущие годы, то могли бы оказаться в такой же ситуации.

Глядя на то, как Флорентино Перес управляет клубом, перед ним хочется снять шляпу. Никто не справился бы лучше мистера Переса в экономических вопросах, а также в вопросах бизнеса.

Я очень восхищаюсь тем, как он ведет дела. Когда мы встречались лично, то он вел себя крайне любезно. Я могу только похвалить его", – сказал Ромеу в интервью для El Partidazo de COPE.

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