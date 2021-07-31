Вице-президент "Ювентуса" Недвед рассказал о том, как идут переговоры о трансфере Локателли

Фото: инстаграм Локателли/Автор неизвестен

Вице-президент и легендарный экс-футболист "Ювентуса" Павел Недвед рассказал, как продвигаются переговоры с "Сассуоло" о переходе хавбека Мануэля Локаттели.

"Мы ведем переговоры с "Сассуоло" о подписании Локателли. Мы убеждены, что сделали правильное предложение для того, чтобы достичь соглашения о трансфере.

Мы действительно уверены, что завершим сделку в самое ближайшее время", - сказал Недвед.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Ливерпуль", с которым ранее также связывали полузащитника сборной Италии не претендует на футболиста.

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