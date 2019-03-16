Вице-президент "Ювентуса" ярко высказался о непристойном жесте Роналду

Теги ювентускриштиану роналдуатлетико мадридпавел недвед

Вице-президент "Ювентуса" ярко высказался о непристойном жесте Роналду

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед думает, что УЕФА не дисквалифицирует игрока команды Криштиану Роналду за то, что он показал неприличный жест во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (3:0). Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Напомним, в этой встрече португалец забил три гола в ворота мадридцев и, празднуя победу, футболист спародиловал главного тренера "Атлетико", сделав такой же непристойный жест, как и специалист в первой игре. 

"Я не боюсь, что Роналду дисквалифицируют. То, что было на поле, осталось там. В его сторону сыпались оскорбления от болельщиков "Атлетико". Он выпустил пар", - сказал Недвед. Sky Sport Italia.

Напомним, вчера стало известно, что по итогам жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентус" встретится с "Аяксом".

А еще: Роналду - вишенка на торте "Ювентуса": один из лидеров "Аякса" высказался о сопернике по 1/4 финала Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дидье Дрогба рассказал о планах на будущее

Дидье Дрогба рассказал о планах на будущее

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 27 75
2 Наполи Наполи 27 57
3 Милан Милан 27 51
4 Интер Милан Интер Милан 27 50
5 Рома Рома 27 47
6 Торино Торино 27 44
7 Аталанта Аталанта 27 44
8 Лацио Лацио 26 42
9 Сампдория Сампдория 27 39
10 Фиорентина Фиорентина 28 37
11 Парма Парма 27 33
12 Сассуоло Сассуоло 27 32
13 Дженоа Дженоа 27 30
14 Кальяри Кальяри 28 30
15 Удинезе Удинезе 26 25
16 СПАЛ СПАЛ 27 23
17 Эмполи Эмполи 27 22
18 Болонья Болонья 27 21
19 Фрозиноне Фрозиноне 27 17
20 Кьево Кьево 27 10
Полная таблица

топ-5 тегов