Вице-президент "Ювентуса" ярко высказался о непристойном жесте Роналду

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед думает, что УЕФА не дисквалифицирует игрока команды Криштиану Роналду за то, что он показал неприличный жест во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (3:0). Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Напомним, в этой встрече португалец забил три гола в ворота мадридцев и, празднуя победу, футболист спародиловал главного тренера "Атлетико", сделав такой же непристойный жест, как и специалист в первой игре.

"Я не боюсь, что Роналду дисквалифицируют. То, что было на поле, осталось там. В его сторону сыпались оскорбления от болельщиков "Атлетико". Он выпустил пар", - сказал Недвед. Sky Sport Italia.

Напомним, вчера стало известно, что по итогам жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентус" встретится с "Аяксом".

А еще: Роналду - вишенка на торте "Ювентуса": один из лидеров "Аякса" высказался о сопернике по 1/4 финала Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru