Вице-президент "Ювентуса" ярко высказался о непристойном жесте Роналду
Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед думает, что УЕФА не дисквалифицирует игрока команды Криштиану Роналду за то, что он показал неприличный жест во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (3:0). Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Напомним, в этой встрече португалец забил три гола в ворота мадридцев и, празднуя победу, футболист спародиловал главного тренера "Атлетико", сделав такой же непристойный жест, как и специалист в первой игре.
Роналду отомстил Симеоне своим жестом. Все это не очень красиво. Но в каком-то смысле – заслуженно.https://t.co/lXtlIyJpL4#ЮвентусАтлетико pic.twitter.com/fuZdQ3DjPZ— Матч ТВ (@MatchTV) 12 марта 2019 г.
"Я не боюсь, что Роналду дисквалифицируют. То, что было на поле, осталось там. В его сторону сыпались оскорбления от болельщиков "Атлетико". Он выпустил пар", - сказал Недвед. Sky Sport Italia.
Напомним, вчера стало известно, что по итогам жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентус" встретится с "Аяксом".
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