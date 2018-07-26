Вида близок к переходу в европейский топ-клуб

Теги ливерпульбешикташдомагой вида

Вида близок к переходу в европейский топ-клубЗащитник турецкого "Бешикташа" Домагой Вида близок к переходу в "Ливерпуль", информирует Aspor.

По сведениям источника, трансфер 29-летнего бека "черных орлов" обойдется мерсисайдцам в 25 миллионов евро. Стороны подпишут контракт сроком на два года с возможностью его продления еще на один сезон.

В "Бешикташ" Вида перешел на правах свободного агента в январе этого года. С тех пор он сыграл за клуб в 18 матчах и забил в них 1 гол.

Напомним, "Ливерпуль" готовит еще один громкий трансфер. | soccernews.ru

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