Вида близок к уходу из киевского "Динамо"

Теги динамо киевалександр хацкевичдомагой вида

Вида близок к уходу из киевского "Динамо"

Наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что защитник Домагой Вида может покинуть клуб.

"Вида сейчас находится на стадии переговоров с одним клубом, который сделал ему предложение. Сейчас решение на этот счет зависит только от Домагоя" - приводит слова Хацкевича официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Бешикташа".

Смотрите также обзор матча "Динамо Киев" - "Звезда". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Киев 5 13
2 Шахтер Донецк 5 12
3 Ворскла 5 10
4 Олимпик Донецк 4 8
5 Верес Ровно 5 6
6 Сталь Каменское 5 6
7 Мариуполь 4 5
8 Заря Луганск 5 5
9 Карпаты Львов 4 4
10 Александрия 5 3
11 Звезда Кропивницкий 5 2
12 Черноморец Одесса 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов