Вида близок к уходу из киевского "Динамо"

Наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что защитник Домагой Вида может покинуть клуб.

"Вида сейчас находится на стадии переговоров с одним клубом, который сделал ему предложение. Сейчас решение на этот счет зависит только от Домагоя" - приводит слова Хацкевича официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Бешикташа".

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