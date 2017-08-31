Вида договорился с "Бешикташем"

Теги динамо киевдомагой видабешикташ

Вида договорился с "Бешикташем"Защитник киевского "Динамо" Домагой Вида покинет Украину ближайшей зимой.

Вчера игрок сборной Хорватии подписал предварительное соглашение с "Бешикташем".

28-летний хорват достанется турецкому клубу в статусе свободного агента.

Вида выступает за киевское "Динамо" с 2012 года. 

Читайте: "Бешикташ" взял верх над "Бурсаспором"  | soccernews.ru

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