Вида едва не пострадал в Хорватии, во время празднования серебра ЧМ-2018

Теги хорватиядомагой вида

Вида едва не пострадал в Хорватии, во время празднования серебра ЧМ-2018
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида едва не упал с автобуса, во время праздничного парада в Загребе.

Вида так активно праздновал успех команды на Чемпионате Мира-2018, что поскользнулся и покатился вниз. Но от падения его пас вратарь команды Даниэль Субашич, который поймал партнера по команде.

Напомним, что Хорватия заняла второе место на ЧМ-2018, что стало лучшим результатом в истории команды.

Не пропустите: Тренер Хорватии жестко раскритиковал хорватских политиков. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов