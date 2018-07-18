Вида едва не пострадал в Хорватии, во время празднования серебра ЧМ-2018



Защитник сборной Хорватии Домагой Вида едва не упал с автобуса, во время праздничного парада в Загребе.

Вида так активно праздновал успех команды на Чемпионате Мира-2018, что поскользнулся и покатился вниз. Но от падения его пас вратарь команды Даниэль Субашич, который поймал партнера по команде.

Напомним, что Хорватия заняла второе место на ЧМ-2018, что стало лучшим результатом в истории команды.

Не пропустите: Тренер Хорватии жестко раскритиковал хорватских политиков. | http://soccernews.ru