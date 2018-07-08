Вида: "Эта победа - для Хорватии, никакой политики"

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида прокомментировал видео с Огненом Вукоевичем.

"Эта победа - для Хорватии. Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен "Динамо" Киев, ничего другого я в виду не имел. Я люблю русских людей. Это была просто шутка" - приводят слова Виды российские СМИ.

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