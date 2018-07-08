Вида и Вукоевич посвятили победу над Россией киевскому "Динамо" и Украине

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида с экс-партнерам по киевскому "Динамо" Огненом Вукоевичем посвятили вчерашнюю победу над Россией Украине.

Отметим, что в настоящее время Вукоевич является селекционером "Динамо" в странах Балканского региона, Восточной и Центральной Европы. Однако на время ЧМ-2018 он вошел в штаб сборной Хорватии.

Напомним, что Вида стал одним из авторов голов в ворота Акинфеева.

Читайте также: Хорватия повторила рекорд сборной Аргентины. | http://soccernews.ru