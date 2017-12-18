Вида может остаться в "Динамо"

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Вида может остаться в "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" Домагой Вида может остаться в своём нынешнем клубе.

Ранее сообщалось, что 28-летний хорват однозначно покинет "Динамо" после того, как 31 декабря истечёт его контракт. Более того, у футболиста, по некоторым данным, есть предварительная договорённость с "Бешикташем".

Однако Вида неожиданно изменил свои планы и уже согласовал с "Динамо" условия нового соглашения, детали которого пока неизвестны.

Не пропустите: Вида отказался переходить в "Фенербахче". | http://soccernews.ru

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