Вида может остаться в "Динамо"
Защитник киевского "Динамо" Домагой Вида может остаться в своём нынешнем клубе.
Ранее сообщалось, что 28-летний хорват однозначно покинет "Динамо" после того, как 31 декабря истечёт его контракт. Более того, у футболиста, по некоторым данным, есть предварительная договорённость с "Бешикташем".
Однако Вида неожиданно изменил свои планы и уже согласовал с "Динамо" условия нового соглашения, детали которого пока неизвестны.
Не пропустите: Вида отказался переходить в "Фенербахче". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|19
|42
|2
|Динамо Киев
|18
|39
|3
|Ворскла
|19
|31
|4
|Заря Луганск
|19
|27
|5
|Верес Ровно
|19
|26
|6
|Олимпик Донецк
|18
|25
|7
|Мариуполь
|18
|23
|8
|Александрия
|19
|19
|9
|Звезда Кропивницкий
|19
|18
|10
|Черноморец Одесса
|19
|17
|11
|Карпаты Львов
|18
|15
|12
|Сталь Каменское
|19
|12