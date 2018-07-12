Вида: "Нас мало, но у нас, как говорится, большие яйца"

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида прокомментировал победу своей команды в полуфинале Чемпионата Мира над Англией.

"Как удалось выдержать такой сумасшедший график? Я вам скажу, у хорватов - очень большая воля к победе, большое сердце. Нас мало, но у нас, как говорится - большие яйца!", - приводит слова 29-летнего бека sports.ru.

Напомним, в Киеве прошла акция в поддержку Виды и Вукоевича. | soccernews.ru