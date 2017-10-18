Вида покинет киевское "Динамо" и перейдет в "Бешикташ"

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Вида покинет киевское "Динамо" и перейдет в "Бешикташ"

Хорватский защитник киевского "Динамо" Домагой Вида заявил, что в январе он перейдет в "Бешикташ".

"Мне приятен тот факт, что "Динамо" предложило мне новый контракт, но я уже пообещал стать игроком "Бешикташа". Я не могу нарушить свое слово. В январе я перееду в Турцию. Мы приняли это решение вместе с женой и его уже не изменить", - приводит слова Виды Milliyet.

Контракт 28-летнего Виды с "Динамо" истекает в конце декабря этого года, поэтому он достанется "Бешикташу" бесплатно.

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