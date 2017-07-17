Вида предлагает свои услуги "Роме"

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Вида предлагает свои услуги "Роме"

Защитник киевского "Динамо" Домагой Вида может перейти в "Рому", сообщает La Roma24.

По информации ресурса, представители игрока провели встречу с руководством "волков", в ходе которой предлагали клубу услуги футболиста. "Рома" взяла время на раздумье.

В прошлом сезоне Вида сыграл 39 матчей, отметился 4 голами и 2 ассистами.

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