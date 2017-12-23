Вида прибыл в расположение "Бешикташа"

Теги домагой видабешикташ

Вида прибыл в расположение "Бешикташа"Защитник киевского "Динамо" Домагой Вида прибыл в расположение "Бешикташа".

Как сообщает fanatik, в новом клубе хорватский футболист начнет тренироваться с 3 января.

Вида присоединится к команде в Анталье, где его новые одноклубники будут проводить тренировочный сбор в преддверии второй части сезона.

Читайте: "Бешикташ" включился в борьбу за Мхитаряна | http://soccernews.ru

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