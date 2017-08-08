Вида решил покинуть киевское "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" Домагой Вида намерен сменить клубную прописку до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Sporx.

По информации источника, 28-летний хорват окончательно решил покинуть украинскую команду после её вылета из Лиги Чемпионов.

Напомним, что основным претендентом на Виду считается турецкий "Бешикташ", однако турецкий клуб пока не может договориться с "Динамо" о сумме компенсации за футболиста.

Не пропустите: Ярмоленко зовут в "Интер". | http://soccernews.ru