Вида решил покинуть киевское "Динамо"
Защитник киевского "Динамо" Домагой Вида намерен сменить клубную прописку до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Sporx.
По информации источника, 28-летний хорват окончательно решил покинуть украинскую команду после её вылета из Лиги Чемпионов.
Напомним, что основным претендентом на Виду считается турецкий "Бешикташ", однако турецкий клуб пока не может договориться с "Динамо" о сумме компенсации за футболиста.
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