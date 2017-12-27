Вида стал игроком "Бешикташа"

Защитник киевского "Динамо" Домагой Вида перешёл в "Бешикташ", сообщает официальный твиттер клуба.

По некоторым данным, стороны заключили контракт до лета 2022 года. 28-летний хорват будет играть в новой команде под номером 24.

Стоит отметить, что Вида достался "Бешикташу" бесплатно, так как его соглашение с "Динамо" истекает через несколько дней.

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