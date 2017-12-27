Вида стал игроком "Бешикташа"

Теги бешикташдинамо киевдомагой вида

Вида стал игроком "Бешикташа"

Защитник киевского "Динамо" Домагой Вида перешёл в "Бешикташ", сообщает официальный твиттер клуба.

По некоторым данным, стороны заключили контракт до лета 2022 года. 28-летний хорват будет играть в новой команде под номером 24.

Стоит отметить, что Вида достался "Бешикташу" бесплатно, так как его соглашение с "Динамо" истекает через несколько дней. 

Не пропустите: Президент "Бешикташа" рассказал о возможном трансфере Турана. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 матчей 2017 года

Топ-10 матчей 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 16 33
2 Фенербахче 16 32
3 Галатасарай 16 32
4 Бешикташ 16 30
5 Кайсериспор 16 30
6 Гёзтепе АС Измир 16 30
7 Трабзонспор 16 28
8 Бурсаспор 16 24
9 Сивасспор 16 23
10 Малатия Беледийеспор 16 19
11 Касимпаса 16 19
12 Акхисар Беледийе ГС 16 19
13 Аланьяспор 16 18
14 Коньяспор 16 14
15 Османлыспор 16 14
16 Антальяспор 16 14
17 Генчлербирлиги 16 13
18 Карабюкспор 16 8
Полная таблица

топ-5 тегов