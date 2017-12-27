Вида стал игроком "Бешикташа"
Защитник киевского "Динамо" Домагой Вида перешёл в "Бешикташ", сообщает официальный твиттер клуба.
По некоторым данным, стороны заключили контракт до лета 2022 года. 28-летний хорват будет играть в новой команде под номером 24.
Стоит отметить, что Вида достался "Бешикташу" бесплатно, так как его соглашение с "Динамо" истекает через несколько дней.
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|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|16
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|2
|Фенербахче
|16
|32
|3
|Галатасарай
|16
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|Бешикташ
|16
|30
|5
|Кайсериспор
|16
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|6
|Гёзтепе АС Измир
|16
|30
|7
|Трабзонспор
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|28
|8
|Бурсаспор
|16
|24
|9
|Сивасспор
|16
|23
|10
|Малатия Беледийеспор
|16
|19
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|Касимпаса
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|Акхисар Беледийе ГС
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|13
|Аланьяспор
|16
|18
|14
|Коньяспор
|16
|14
|15
|Османлыспор
|16
|14
|16
|Антальяспор
|16
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|Генчлербирлиги
|16
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|Карабюкспор
|16
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