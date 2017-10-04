Вида зимой перейдёт в "Бешикташ"
Защитник киевского "Динамо" Домагой Вида продолжит карьеру в "Бешикташе", сообщает Hurriyet.
По сведениям издания, 28-летний хорват уже подписал предварительный контракт с турецким клубом.
Вида присоединится к "Бешикташу" в январе 2018 года на правах свободного агента после истечения соглашения с "Динамо".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|7
|19
|2
|Кайсериспор
|7
|14
|3
|Бешикташ
|6
|13
|4
|Гёзтепе АС Измир
|6
|13
|5
|Акхисар Беледийе ГС
|7
|13
|6
|Фенербахче
|7
|11
|7
|Аланьяспор
|7
|10
|8
|Истанбул ББ
|6
|10
|9
|Бурсаспор
|7
|9
|10
|Сивасспор
|7
|9
|11
|Трабзонспор
|6
|8
|12
|Малатия Беледийеспор
|7
|8
|13
|Касимпаса
|7
|8
|14
|Коньяспор
|7
|7
|15
|Антальяспор
|7
|6
|16
|Карабюкспор
|7
|5
|17
|Османлыспор
|7
|4
|18
|Генчлербирлиги
|7
|4