Вида зимой перейдёт в "Бешикташ"

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Вида зимой перейдёт в "Бешикташ"

Защитник киевского "Динамо" Домагой Вида продолжит карьеру в "Бешикташе", сообщает Hurriyet.

По сведениям издания, 28-летний хорват уже подписал предварительный контракт с турецким клубом.

Вида присоединится к "Бешикташу" в январе 2018 года на правах свободного агента после истечения соглашения с "Динамо".

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