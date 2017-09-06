Видаль анонсировал уход из сборной Чили

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Видаль анонсировал уход из сборной ЧилиПолузащитник "Баварии" Артуро Видаль закончит выступления за сборную Чили летом 2018 года.

"Прости, Чили, за эти два поражения! Мы выложились полностью, но не смогли победить. Мы продолжим бороться!

У меня осталось два матча и чемпионат мира. Спасибо, что так любили меня все эти годы", - пишет он в соцсети. 

Читайте: Артуро Видаль может перейти в "Милан" | http://soccernews.ru

 

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