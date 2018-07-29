Видаль близок к уходу из "Барселоны"

Защитник каталонской "Барселоны" Алейш Видаль близок к уходу из своего клуба, информирует Marca.

По сведениям издания, 28-летний бек продолжит свою карьеру в "Севилье". В ближайшее время клубы должны договориться об условиях сделки - будет это аренда или полноценный трансфер.

В прошлом сезоне Видаль забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 25 матчах за "Барселону".

Напомним, сегодня "Барселона" обыграла "Тоттенхэм". | soccernews.ru