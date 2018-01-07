Видаль близок к возвращению в "Севилью"

Хавбек "Барселоны" Алеиш Видаль, скорее всего, продолжит карьеру в "Севилье".

Как сообщает gianlucadimarzio.com, в трансфере заинтересован наставник "Севильи" Винченцо Монтелла.

Отметим, что в этом сезоне Видаль получает мало игрового времени.

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