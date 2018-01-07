Видаль близок к возвращению в "Севилью"

Теги севильябарселонаалейш видаль

Видаль близок к возвращению в "Севилью"

Хавбек "Барселоны" Алеиш Видаль, скорее всего, продолжит карьеру в "Севилье".

Как сообщает gianlucadimarzio.com, в трансфере заинтересован наставник "Севильи" Винченцо Монтелла.

Отметим, что в этом сезоне Видаль получает мало игрового времени.

Читайте также: "Рома" нацелилась на Видаля. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов