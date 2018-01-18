Видаль близок к возвращению в "Севилью"

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Видаль близок к возвращению в "Севилью"

Защитник "Барселоны" Алеиш Видаль в ближайшее время станет игроком "Севильи", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, андалусийский клуб арендует 28-летнего футболиста с обязательством выкупа летом за 8 миллионов евро.

"Барселону" устраивает такой сценарий, поэтому вероятность сделки очень высока.

В этом сезоне Видаль сыграл за "сине-гранатовых" 16 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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