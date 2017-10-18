Видаль готов перейти в "Интер" зимой

"Интер" не оставляет попыток приобрести чилийского полузащитника "Баварии" Артуро Видаля, сообщает TMW.

По сведениям издания, футболист согласен перейти в стан "нерадзурри" в зимнее трансферное окно. Впрочем, клубам еще нужно договориться между собой.

"Интер" готов заплатить за 30-летнего Видаля порядка 30 миллионов евро.

Напомним, что чилиец ранее уже играл в Италии за "Ювентус".

Не пропустите: Жоау Мариу близок к возвращению в строй. | http://soccernews.ru