Видаль готов перейти в "Интер" зимой

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Видаль готов перейти в "Интер" зимой

"Интер" не оставляет попыток приобрести чилийского полузащитника "Баварии" Артуро Видаля, сообщает TMW.

По сведениям издания, футболист согласен перейти в стан "нерадзурри" в зимнее трансферное окно. Впрочем, клубам еще нужно договориться между собой.

"Интер" готов заплатить за 30-летнего Видаля порядка 30 миллионов евро. 

Напомним, что чилиец ранее уже играл в Италии за "Ювентус".

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