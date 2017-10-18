Видаль готов перейти в "Интер" зимой
"Интер" не оставляет попыток приобрести чилийского полузащитника "Баварии" Артуро Видаля, сообщает TMW.
По сведениям издания, футболист согласен перейти в стан "нерадзурри" в зимнее трансферное окно. Впрочем, клубам еще нужно договориться между собой.
"Интер" готов заплатить за 30-летнего Видаля порядка 30 миллионов евро.
Напомним, что чилиец ранее уже играл в Италии за "Ювентус".
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