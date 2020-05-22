Видаль хочет остаться в "Барселоне"

Хавбек "Барселоны" Артуро Видаль признался, что у него есть желание продолжать выступать за "сине-гранатовых".

"Я всем доволен здесь, мне комфортно в "Барсе". Конечно, я хотел бы и дальше здесь играть. У нас хорошая команда, у меня отличные друзья в раздевалке", - цитирует чилийца Sport.es.

Ранее сообщалось, что звёздный полузащитник летом может перейти в "Ньюкасл", "Интер" или "Ювентус".

33-летний Видаль выступает за "блауграну" с 2018 года, сыграл 84 матча, забил 9 голов и сделал 10 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан на ещё один сезон.

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