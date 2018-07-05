Видаль хочет уйти из "Баварии"

Теги артуро видальбавария мюнхен

Видаль хочет уйти из "Баварии"Полузащитник "Баварии"  Артуро Видаль хочет сменить клуб.

По данным источника, чилийский хавбек недоволен появлением в команде Леона Горецки из "Шальке". Таким образом, Видаль рассматривает возможность ухода из "Баварии".

В его услугах заинтересованы в "Атлетико". Испанцы готовы предложить мюнхенцам за Видаля 15 миллионов евро.

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