Видаль хочет уйти из "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль хочет сменить клуб.

По данным источника, чилийский хавбек недоволен появлением в команде Леона Горецки из "Шальке". Таким образом, Видаль рассматривает возможность ухода из "Баварии".

В его услугах заинтересованы в "Атлетико". Испанцы готовы предложить мюнхенцам за Видаля 15 миллионов евро.

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