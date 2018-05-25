Видаль хочет вернуться в "Ювентус"

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Видаль хочет вернуться в "Ювентус"Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль хочет вернуться в "Ювентус".

Источник сообщает, что чилиец уже сообщил агенту о желании перейти в "старую синьору". Соглашение хавбека с "Баварией" истекает летом 2019 года.

31-летний футболист выступал за итальянский гранд с 2011 по 2015 год и четырежды стал чемпионом Италии.

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