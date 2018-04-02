Видаль и Бернат вернулись к тренировкам в общей группе

Два игрока "Баварии" - защитник Хуан Бернат и хавбек Артуро Видаль - вернулись к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что из-за повреждений оба футболиста пропустили субботний матч против дортмундской "Боруссии".

25-летний Бернат в этом сезоне сыграл за "Баварию" 7 матчей, результативными действиями не отличался. В активе 30-летнего Видаля 34 игры, 6 голов и 3 ассиста.

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