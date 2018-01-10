Видаль исключил свой переход в "Челси"

Теги артуро видальчелсибавария мюнхен

Видаль исключил свой переход в "Челси"Полузащитник мюнхенской "Баварии" Артуро Видаль исключил свой переход в лондонский "Челси".

"Да, я слышал об интересе "Челси", но я полностью сосредоточен на сезоне с "Баварией". Я каждый день думаю только об этом. У нас - отличная команда, и у нас есть большие цели. Мы хотим выиграть все трофеи. Вот на чем сосредоточено мое внимание", - приводит слова 30-летнего хавбека Express.

Напомним, | soccernews.ru

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