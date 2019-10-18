Видаль: "Каждый, кто разбирается в футболе, признаёт, что Месси - лучший в истории"

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль высоко отозвался о капитане своей команды Лионеле Месси.

"Месси - инопланетянин, который играет с людьми. Каждый, кто хоть немного разбирается в футболе, признаёт, что он - лучший в истории. Вы смотрите только матчи, но на тренировках Лео ещё страшнее", - цитирует чилийца L’Equipe.

Напомним, что Месси является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Столько же в активе португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В этом году звёздного аргентинца признали лучшим футболистом по версии ФИФА.

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