Видаль: "Месси - с другой планеты"



Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль прокомментировал победу своей команды над "Ливерпулем" (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

"Мы провели самый сложный матч в нынешнем сезоне. Нам было очень тяжело. Месси - с другой планеты. Он бежит, разгоняет атаки, забивает два мяча. Все его действия правильные", - приводит слова Видаля Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 48 голов и отдал 22 результативные передачи.

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