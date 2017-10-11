Видаль может остаться в сборной Чили

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль намекнул, что он передумал уходить из сборной Чили.

"Воин может плакать, бояться и быть разочарованным, но он никогда не сдается до самой смерти! Наступил тяжелый момент. Вместе мы будем сильнее, чем когда-либо раньше. Сборная Чили пойдет за новыми победами, увидимся в следующей битве!" – написал Видаль в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что 30-летний Видаль решил завершить карьеру в сборной Чили после не попадания команды в финальную стадию Чемпионата Мира-2018.

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